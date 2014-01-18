Дары волхвов привезли в Минск
Ковчег будет находиться с 17 по 24 января
Ковчег с Дарами волхвов привезли в Минск, где он будет находиться с 17 по 24 января.
Об этом УНИАН сообщили в Белорусском экзархате.
Белорусские епископы назначили протоиерея Федора Повного, настоятеля прихода храма-памятника в честь Всех Святых (Минск), ответственным за принесение ковчега с Дарами волхвов в пределы Белорусского экзархата.
«Местом нахождения Святыни определить храм в честь святого Иова Многострадального Дома Милосердия города Минска», - говорится в решении Синода.
Как сообщал УНИАН, В Украину 24 января для поклонения прибудет святыня - Дары волхвов.
С 25 по 30 января святыня будет доступна для поклонения в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.
О поклонении волхвов, принесших дары – золото, ладан и смирну – Богомладенцу Христу, говорится в Евангелии от Матфея.
Дары волхвов – это одна из немногих реликвий, связанная с земной жизнью Спасителя, сохранившаяся до сегодняшнего дня.
Согласно переводам из письменных византийских источников, Дары волхвов вместе со Своей честной ризой и поясом передала Иерусалимской Церкви сама Пресвятая Богородица. В Иерусалиме они находились до IV столетия, при императоре Восточной Римской империи Аркадии (395-408) были перенесены в столицу Византии - Константинополь.
В афонский монастырь св. Павла святыня была передана в 1470 году, после захвата Константинополя турками.
Святыня хранится в 10 особых ковчегах в виде 28 золотых пластин различной формы (квадратной, прямоугольной, трапециевидной), которые украшены орнаментами. Размер каждой пластины - примерно 5 на 7 см. К ним на серебряных нитях подвешены бусины из смеси ладана и смирны (их общее число - 70). За пределы монастыря святого Павла на святой Горе Афон для почитания верующими вывозится только часть Даров.