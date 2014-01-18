Дары волхвов привезли в Минск

Ковчег с Дарами волхвов привезли в Минск, где он будет находиться с 17 по 24 января.

Об этом УНИАН сообщили в Белорусском экзархате.

Белорусские епископы назначили протоиерея Федора Повного, настоятеля прихода храма-памятника в честь Всех Святых (Минск), ответственным за принесение ковчега с Дарами волхвов в пределы Белорусского экзархата.

«Местом нахождения Святыни определить храм в честь святого Иова Многострадального Дома Милосердия города Минска», - говорится в решении Синода.

Как сообщал УНИАН, В Украину 24 января для поклонения прибудет святыня - Дары волхвов.

С 25 по 30 января святыня будет доступна для поклонения в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

О поклонении волхвов, принесших дары – золото, ладан и смирну – Богомладенцу Христу, говорится в Евангелии от Матфея.

Дары волхвов – это одна из немногих реликвий, связанная с земной жизнью Спасителя, сохранившаяся до сегодняшнего дня.

Согласно переводам из письменных византийских источников, Дары волхвов вместе со Своей честной ризой и поясом передала Иерусалимской Церкви сама Пресвятая Богородица. В Иерусалиме они находились до IV столетия, при императоре Восточной Римской империи Аркадии (395-408) были перенесены в столицу Византии - Константинополь.

В афонский монастырь св. Павла святыня была передана в 1470 году, после захвата Константинополя турками.

Святыня хранится в 10 особых ковчегах в виде 28 золотых пластин различной формы (квадратной, прямоугольной, трапециевидной), которые украшены орнаментами. Размер каждой пластины - примерно 5 на 7 см. К ним на серебряных нитях подвешены бусины из смеси ладана и смирны (их общее число - 70). За пределы монастыря святого Павла на святой Горе Афон для почитания верующими вывозится только часть Даров.