В петербургском Гостином дворе открыли храм-музей

Музей и храм в честь православного святого Серафима Вырицкого появились на территории Большого Гостиного двора в Санкт-Петербурге.

Новый культурный комплекс, связанный с именем купца и святого Серафима Вырицкого, расположился на внутренней территории торгового центра. Музей, посвященный купечеству, и домовой храм занимают второй этаж здания, где раньше заседали управляющие Гостиного двора.

В экспозиции музея будут представлены фотографии купцов, газетные материалы об их деятельности, история развития Гостиного двора. Так, можно будет увидеть предметы, обнаруженные в ходе ремонта подвалов здания, и находки, сделанные при раскопках. Музей купечества станет первым музеем в Петербурге, посвященным этому сословию.

В правом крыле второго этажа расположится домовой храм. Раньше здесь на протяжении 17 лет действовала молельная комната. Территорию Гостиного двора для церкви выбрали неслучайно - именно здесь Серафим Вырицкий начинал свою купеческую деятельность, прежде чем уйти в монастырь.

Пока выставка и храм открыты для посещения только по средам. С апреля, когда экспозиции отдадут дополнительные залы, приходить в музейный комплекс можно будет всю неделю, кроме выходных.

Sedmitza.ru