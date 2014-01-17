Мэр Иерусалима Нир Баркат посетил Русскую Духовную Миссию РПЦ

Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме 16 января посетил мэр города Нир Баркат. Визит прошел в рамках традиционных рождественских встреч мэра с главами христианских конфессий Иерусалима. Как правило, на них обсуждаются вопросы, связанные с присутствием христианских представительств в Святой Земле и приемом паломников.

Мэра Иерусалима встречал временно исполняющий обязанности начальника Миссии игумен Феофан, член Миссии иеромонах Дометиан и насельницы Горненского женского монастыря в Иерусалиме.

Игумен Феофан рассказал об увеличении числа паломников из России и других стран, находящихся на канонической территории РПЦ, в Святую Землю и о задачах по развитию паломнической службы.

Как и в прошлом году, для Миссии остается актуальным вопрос о прокладке израильскими властями трамвайной линии по территории Горненского женского монастыря. Кроме того, в 2013 году стало известно о новом строительном проекте: возведении комплекса художественной академии напротив главного здания Миссии и Троицкого собора. Автор проекта – японский архитектор, не в полной мере учел богослужебные нужды Миссии, а также вопросы транспортного подъезда к Миссии и Троицкому собору. Кроме того, проект вызывает вопросы, связанные с важностью сохранения архитектурного ансамбля исторических зданий на Русском Подворье, расположенных в центре города недалеко от муниципалитета.

Нир Баркат выразил готовность более подробно изучить проблемы, волнующие Миссию, и провести дополнительные встречи, которые помогли бы их решению. В завершение беседы игумен Феофан и глава города обменялись небольшими подарками.

Сайт Русской Духовной Миссии в Иерусалиме