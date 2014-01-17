Из России доставлен колокол для Храма Гроба Господня в Иерусалиме

Исполняющим обязанности начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме игуменом Феофаном (Лукьяновым) передан Иерусалимской Патриархии последний недостающий колокол для завершения ансамбля колоколов храма Гроба Господня Иерусалиме.

Колокол весом 70 кг был изготовлен в московской Мастерской Ильи Дроздихина и доставлен спецрейсом в аэропорт Бен-Гурион, сообщает сайт Русской Духовной миссии в Иерусалиме.

Благодаря помощи многочисленных меценатов из России процесс изготовления и доставки колокола занял всего два месяца.

Новый кампан установлен на колокольне Храма Гроба Господня вручную без помощи специальной техники, именно так водружались колокола на Святой Земле в XIX веке. В процессе подъема и установки принимали участие семь человек. Благодаря слаженной работе всех мастеров семипудовый колокол был установлен всего за час.

Обновленный звон колоколов Храма Гроба Господня паломники со всего мира смогут услышать на праздник Крещения Господня.

Рravoslavie.ru