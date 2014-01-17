В германском Клеве открылся новый приход Московского Патриархата

11 января в пограничном с Нидерландами небольшом немецком городе Клеве (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) состоялось первое богослужение в новооткрытом здесь по благословению архиепископа Берлинского и Германского Феофана прихода Московского Патриархата.

«Община открыта по инициативе православных людей, живущих в Клеве, — рассказал приходской священник Алексий Веселов из Крефельдa. — На первом богослужении, где исполнялись Рождественские песнопения, присутствовало более 50 человек. Одна из наших прихожанок — Алина Титова сама нашла помещение для богослужений в евангелической церкви Святой Троицы на улице Бёленстеге 4. Она же пригласила в Клеве и голландский церковный хор из города Неймеген, который пропел службу на славянском языке».

После первого богослужения состоялась и первая беседа о православной вере со священником Алексием Веселовым.

Богослужения на первых порах будут проходить два раза в месяц, а также в дни больших церковных праздников. Прихожане нового прихода в Клеве готовятся к проведению службы на праздник Крещения и освящению воды.

Sedmitza.ru