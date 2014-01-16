Хор Киевской духовной академии выступил с рождественским концертом в воинской части

15 января по благословению управляющего делами Украинской православной церкви, ректора Киевских духовных школ, митрополита Бориспольского и Броварского Антония хор КДАиС выступил с концертом духовных песнопений перед бойцами отдельной бригады специального назначения внутренних войск МВД Украины «Барс».

Военнослужащих поздравил преподаватель КДС иеромонах Феодосий (Марченко). В приветственном слове к солдатам он рассказал об истории праздника Рождества Христова и традициях, связанных с ним.

Хор студентов исполнил рождественские церковные песнопения и колядки.

После завершения концерта все военнослужащие получили на память иконы.

КДАиС