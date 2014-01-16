Сотрудники милиции Харьковской области удостоены церковных наград УПЦ

14 января, в резиденции Харьковских архиереев на территории Свято-Покровского монастыря Высокопреосвященнейший митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий вручил сотрудникам Управления Министерства внутренних дел Украины в Харьковской области церковные награды за понесенные труды по обеспечению правопорядка во время проведения праздничных мероприятий в Харьковской епархии.

Митрополит Онуфрий поздравил всех с новогодними и рождественскими праздниками, поблагодарил за сотрудничество и пожелал помощи Божией в ответственном служении на благо народа.

Харьковская епархия УПЦ