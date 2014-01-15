Во Львове православные и евангелисты достигли взаимопонимания и будут размещаться по одному адресу

Львовская епархия Украинской православной церкви и миссия «Добрый самарянин» Христиан веры евангельской отныне будут расположены в соседних зданиях, находящихся на территории бывшего военного городка №112 по ул. Пекарской, 57-59.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской епархии УПЦ со ссылкой на распоряжение Кабинета министров Украины, которым Львовской областной государственной администрации поручено передать имущественный комплекс по ул. Пекарской, 57-59, Львовской епархии УПЦ.

Епископ Василий Боечко (ХВЕ) и епископ Филарет (УПЦ)

В пресс-службе рассказали, что еще до правительственного решения УПЦ решила отдать часть помещения, прилегающего к храму миссии «Добрый самарянин», этой религиозной общине.

«У нас будут очень хорошие отношения. Невозможно разделять христиан на каком-то конфликте, тем более, что у нас единая миссия – помочь людям найти путь к церкви, к Богу. Наша общая задача сотрудничать в социальном служении людям», – подчеркнул епископ Филарет.

В свою очередь управляющий Украинской христианской миссией возрождения и милосердия «Добрый самарянин» епископ Василий Боечко отметил, что Украине сегодня крайне нужны примирение и межконфессиональный диалог.

«Поэтому я должен в первую очередь поблагодарить Бога, должен поблагодарить людей, которые не хотят сегодня нарушать божий мир, равновесие и благосостояние нашего народа, и находят правильное разрешение этого вопроса», – сказал епископ Боечко.

На территории имущественного комплекса военного городка планируется разместить религиозный, культурный и социальный центр.

По словам епископа Филарета, там будут все епархиальные структуры и социальные программы, которые сегодня могут быть на попечении церкви.

Справка УНИАН. В ноябре 2014 года пятидесятницкая Миссия «Добрый самарянин» обратилась к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой передать ей строения во Львове по ул. Пекарской, на которые с апреля того же года также претендовала Львовская епархия УПЦ. «Добрый самарянин» неоднократно обращалась к Министерству обороны и Кабинету министров Украины относительно передачи зданий этой организации.

В сентябре 2014 года представители трех ветвей украинского православия на Львовщине - УПЦ, УПЦ КП и УАПЦ - обратились к председателю Львовской облгосадминистрации Виктору Шемчуку и общественности, затронув вопрос ущемления законных прав православного сообщества в области.

Православные иерархи УАПЦ и УПЦ КП также поддержали в своем письме передачу этих зданий в интересах УПЦ.