Книга «Несвятые святые» завоевала сердца католических монахов в Польше

Презентация книги «Несвятые святые» прошла в эти дни в общинах Кракова и Ягеллонском университете. Автор книги архимандрит Тихон (Шевкунов), наместник московского Сретенского монастыря.

80 процентов тиража польскоязычной версии православного бестселлера «Несвятые святые», изданной в православном издательстве «Братчик», попадёт к католикам. Об этом православному порталу Собор.by сообщил директор польского издательства Марек Якимюк.

«Мы издали 2000 экземпляров, но уже видим, что этого мало. Теперь будем издавать еще в 5 раз больше. 80% тиража попадёт к католикам. Эта книга делает переворот в понимании русского Православия, меняет отношение к России», - говорит книгоиздатель.

«У нас состоялось незапланированное посещение католического монастыря бенедиктинцев, - рассказал Марек Якимюк. - Когда мы вошли в этот монастырь, нам на встречу выбежал монах и воскликнул, что он только что прочел книгу и теперь очень рад видеть автора».

Радушно встречали отца Тихона и представители католического епископата. Как оказалось, многие священнослужители хорошо знакомы с его книгой.

Рravoslavie.ru