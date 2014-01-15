Сегодня состоится пресс-конференция по случаю прибытия в Киев Даров волхвов

Сегодня 15 января в 12:00 в Киево-Печерской лавре состоится пресс-конференция по случаю прибытия в Киев 24 января 2014 года Даров волхвов - одной из немногих реликвий, связанной с земной жизнью Спасителя.

Участники: протоиерей Георгий Коваленко, пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ; протоиерей Виктор Иващук, секретарь Киевской епархии УПЦ.

Дары волхвов будут доступны паломникам шесть дней с 24 по 30 января в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. В эти дни здесь можно будет помолиться Спасителю и коснуться реликвии, освященной прикосновением Новорожденного.

Дары волхвов будут привезены в Киев впервые. Постоянное место их хранения - монастырь святого Павла, что на святой горе Афон в Греции.

О поклонении волхвов, принесших дары - золото, ладан и смирну - Богомладенцу Христу, говорится в Евангелии от Матфея.

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