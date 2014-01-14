В Татарстане к Пасхе восстановят православные храмы, сожженные в прошлом году

Православные храмы, пострадавшие от поджогов в Татарстане в прошлом году, будут восстановлены к Пасхе, сообщает ИТАР-ТАСС.

Работы ведутся по эскизам Татарской митрополии Русской православной церкви, сообщил секретарь Чистопольской епархии иеромонах Марк.

В ночь на 17 ноября 2013 года в республике сгорели православные храмы в селе Ленино Новошешминского района и Чистополе. Позже в ночь на 29 ноября огнем были уничтожены еще две церкви - в селе Албай Мамадышского района и селе Крещеные Казыли Рыбно-Слободского района.

Как пояснил иеромонах, все четыре храма будут возведены на месте сожженных или практически рядом с ними. "Это сделано для удобства прихожан, которые годами приходили сюда молиться. Однако облик храмов восстановлен не будет, поскольку для всех церквей взят определенный типовой эскиз", - добавил секретарь епархии.

В селе Ленино при поддержке правительства Татарстана возводится новая церковь. Сгоревший молельный дом находился в помещении, приспособленном под храм. Используемое помещение выгорело изнутри, но прихожане совместными усилиями навели в нем порядок, и уже 8 января здесь состоялось рождественское богослужение.

По факту поджога церквей были возбуждены семь уголовных дел. Они объединены в одно производство и расследуются по ч. 1 ст. 205 "Террористический акт" УК РФ. 12 декабря подозреваемые как минимум в двух эпизодах были задержаны. В МВД уточнили, что ими стали жители города Чистополя, "молодые люди в возрасте от 22 до 35 лет, исповедующие нетрадиционный ислам". Ведется следствие.