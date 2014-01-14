Из храма в Волгоградской области похитили частицу святых мощей

Из храма в честь иконы Пресвятой Богородицы "Всех скорбящих радость" в Городищенском районе Волгоградской области неизвестные похитили частицу мощей святителя Луки, архиепископа Крымского.

Как сообщает «Российская газета», неизвестно кто совершил святотатство и когда это произошло. Мощевик находился прямо в центре храма, где проходят тысячи верующих.

Настоятель храма не стал обращаться в полицию, а во время проповеди призвал согрешившего вернуть похищенную святыню.

Рravmir.ru