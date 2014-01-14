Из храма в Волгоградской области похитили частицу святых мощей
00:36, 14 января 2014Православие
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Святителя Луки
Из храма в честь иконы Пресвятой Богородицы "Всех скорбящих радость" в Городищенском районе Волгоградской области неизвестные похитили частицу мощей святителя Луки, архиепископа Крымского.
Как сообщает «Российская газета», неизвестно кто совершил святотатство и когда это произошло. Мощевик находился прямо в центре храма, где проходят тысячи верующих.
Настоятель храма не стал обращаться в полицию, а во время проповеди призвал согрешившего вернуть похищенную святыню.
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