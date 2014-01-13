По благословению митрополита Агафангела состоятся Крещенские купания в Черном море

По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского 18 января в 23.45 Преосвященнейший Диодор,епископ Южненский, викарий Одесской епархии на пляже "Золотой берег" совершит великое освящение воды, после чего все желающие могут выкупаться в море, сообщает Еparhiya.od.ua.

Данное мероприятие состоится при поддержке Одесской областной государственной администрации, которая окажет помощь в организации дежурств бригад спасателей, сотрудников МЧС и скорой медицинской помощи.

Для одесситов будут организованы палатки с отоплением, где можно будет переодеться и попить горячий чай.