У протоиерея Василия Романюка 4 января сгорел дом, погибли двое детей (фото)

Сайт Ровенского православного молодежного объединения «НИКА» разместил реквизиты для материальной помощи семье протоиерея Василия Романюка.

4 января во время пожара сгорел его дом, погибли двое маленьких детей. Еще двое уцелели, но сильно пострадали.

Православная молодежь Ровенщины собрала средства для семьи и предлагает присоединиться к инициативе всем неравнодушным людям.

О. Василию Романюку - около 30- ти лет. Вместе с матушкой они воспитывали четверых детей. Погибшим Софийке и Веронике было 5 и 7 лет...

«Произошла большая трагедия. Руководителя нашего сайта Господь посетил бедой: сгорел священнический дом и погибли двое детей. Двум, к счастью, удалось спастись. Просим ваших молитв и кто чем может помочь, откликнитесь на эту трагедию!

Желающие могут перечислить средства на карту Приватбанка:

5168 7553 3208 3563 Романюк Василий

О.Василий возглавляет молодежный отдел Ровенской епархии, является инициатором многочисленных молодежных проектов, активно занимается развитием молодежной деятельности в регионе.