В Подмосковье построят лагерь паломникам, которые приедут на 700-летие Сергия Радонежского

В июле у стен Троице-Сергиевой лавры в Подмосковье будет построен палаточный городок, в котором разместятся 100 тыс. участников всероссийского крестного хода, посвященного 700-летию преподобного Сергия Радонежского, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Крестный ход начнется у стен Варницкого ставропигиального мужского монастыря в Ярославской области, а по территории Московской области пройдет с 15 по 17 июля. Планируется, что в этом мероприятии примут участие около 100 тыс. человек", - рассказал заместитель председателя правительства Московской области Сергей Перов.

"На территории, непосредственно прилегающей к Троице-Сергиевой лавре, планируется обустроить палаточный городок для паломников общей площадью 44 гектара", - сказал Перов.

По словам зампреда областного правительства, вблизи лавры также будет развернута огромная парковка.