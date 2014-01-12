В Подмосковье построят лагерь паломникам, которые приедут на 700-летие Сергия Радонежского
На 100 тыс. человек
В июле у стен Троице-Сергиевой лавры в Подмосковье будет построен палаточный городок, в котором разместятся 100 тыс. участников всероссийского крестного хода, посвященного 700-летию преподобного Сергия Радонежского, сообщает ИТАР-ТАСС.
"Крестный ход начнется у стен Варницкого ставропигиального мужского монастыря в Ярославской области, а по территории Московской области пройдет с 15 по 17 июля. Планируется, что в этом мероприятии примут участие около 100 тыс. человек", - рассказал заместитель председателя правительства Московской области Сергей Перов.
"На территории, непосредственно прилегающей к Троице-Сергиевой лавре, планируется обустроить палаточный городок для паломников общей площадью 44 гектара", - сказал Перов.
По словам зампреда областного правительства, вблизи лавры также будет развернута огромная парковка.