Рождественский выпуск «Православного вестника» можно посмотреть на YouTube
03:07, 12 января 2014Православие
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Как праздновали рождение Спасителя
Рождественский выпуск «Православного вестника» можно посмотреть на YouTube, сообщает Оrthodoxy.org.ua.
В выпуске «Православного вестника» за 11.01.14. (№ 36):
Как праздновала наша Церковь рождения Спасителя.
Красота Богослужений - новости из храмов столицы.
Митрополичья елка для детей-сирот и инвалидов в Оперном театре.
Обед для бедных в галерее Соборной.
История о праведном старце, названном отце Иисуса Христа, Иосифе Обручнике.
Песенный сюжет. Колядка занимала особое место в творчестве выдающегося тенора ХХ в. Ивана Козловского, который первым решился спеть украинские колядки на кремлевской сцене...
Об этом и другом в праздничном выпуске программы (Видео).
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