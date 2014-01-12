Рождественский выпуск «Православного вестника» можно посмотреть на YouTube, сообщает Оrthodoxy.org.ua.

В выпуске «Православного вестника» за 11.01.14. (№ 36):

Как праздновала наша Церковь рождения Спасителя.

Красота Богослужений - новости из храмов столицы.

Митрополичья елка для детей-сирот и инвалидов в Оперном театре.

Обед для бедных в галерее Соборной.

История о праведном старце, названном отце Иисуса Христа, Иосифе Обручнике.

Песенный сюжет. Колядка занимала особое место в творчестве выдающегося тенора ХХ в. Ивана Козловского, который первым решился спеть украинские колядки на кремлевской сцене...

Об этом и другом в праздничном выпуске программы (Видео).