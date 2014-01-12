Избран Предстоятель Православной церкви Чешских земель и Словакии
01:28, 12 января 2014Православие
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На XIII Поместном Соборе
11 января 2014 года в Прешове (Словакия) состоялся внеочередной XIII Поместный Собор Православной церкви Чешских земель и Словакии.
Собор поддержал решение Священного Синода об избрании епископа Годонинского Иоакима архиепископом Пражским и Чешских земель.
Затем, Собор абсолютным большинством голосов избрал Митрополитом Чешских земель и Словакии архиепископа Прешовского и Словацкого Ростислава.
Поместный Собор является высшим вероучительным, учредительным, административным и церковно-каноническим органом данной Поместной церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил архиепископу Ростиславу поздравление с избранием на Престол Предстоятеля Православной церкви Чешских земель и Словакии.
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