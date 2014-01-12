Избран Предстоятель Православной церкви Чешских земель и Словакии

11 января 2014 года в Прешове (Словакия) состоялся внеочередной XIII Поместный Собор Православной церкви Чешских земель и Словакии.

Собор поддержал решение Священного Синода об избрании епископа Годонинского Иоакима архиепископом Пражским и Чешских земель.

Затем, Собор абсолютным большинством голосов избрал Митрополитом Чешских земель и Словакии архиепископа Прешовского и Словацкого Ростислава.

Поместный Собор является высшим вероучительным, учредительным, административным и церковно-каноническим органом данной Поместной церкви.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил архиепископу Ростиславу поздравление с избранием на Престол Предстоятеля Православной церкви Чешских земель и Словакии.

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