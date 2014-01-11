Открылся официальный сайт Администрации приходов РПЦ в Италии

По благословению руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, управляющего приходами Русской православной церкви в Италии архиепископа Егорьевского Марка открыт официальный сайт Администрации приходов Московского Патриархата в Италии.

Адрес нового сайта — www.ortodossia.org.

Информационный ресурс знакомит пользователей со структурой приходской организации в Италии, публикует адреса и телефоны приходов, дает ссылки на приходские сайты. Так же посетитель может ознакомиться с интерактивной картой приходов Московского Патриархата в этой стране.

Представлены разделы «Новости», «Храмы и приходы», «Святыни». Разделы «Православные фильмы» и «Круг чтения» рассказывают о фильмах и книгах, связанных с Италией. Информация о паломнических центрах, по благословению Священноначалия действующих в Италии, дополняет содержание нового интернет-ресурса, сообщает пресс-служба прихода святых Жен-мироносиц в Венеции.

Патриархия.ru

