Пятигорская епархия РПЦ оказывает помощь родственникам погибших в результате серии нападений

Приходы Пятигорской епархии РПЦ оказывают посильную помощь родственникам погибших 8 января 2014 года на территории Предгорного и Кировского районов Ставропольского края в результате серии нападений.

Епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт выразил соболезнования семьям, потерявшим своих близких, и поручил благочинному приходов Новопавловского округа протоиерею Сергию Акименко координацию приходской помощи. Владыка также попросил отца Сергия информировать его обо всех возникающих нуждах, сообщает сайт Пятигорской епархии.

«Убежден, что правоохранительные органы сделают все, чтобы без отлагательств раскрыть совершенные преступления, найти преступников и привлечь их к ответственности», — заявил епископ Феофилакт.

8 января на территории Кировского и Предгорного районов Ставропольского края были обнаружены четыре автомашины с телами шести мужчин. Рядом с некоторыми машинами были найдены бомбы, одна из которых сработала. На части территории этих районов был введен режим контртеррористической операции.

Патриархия.ru