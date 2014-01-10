Первому ректору возрожденной Киевской духовной семинарии исполнилось 90 лет

Протоиерей Петр Влодек

Первому ректору (годы ректорства 1988-1991), возрожденной в 1988 году Киевской духовной семинарии, доктору Honoris Causa Киевской духовной академии, протоиерею Петру Влодеку исполнилось 90 лет. Юбиляра поздравили Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир и управляющий делами УПЦ, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. КДАиС

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