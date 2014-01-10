Дары волхвов будут в Киево-Печерской Лавре с 25 по 30 января

25 по 30 января святыня будет доступна для поклонения в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. В эти дни можно будет помолиться Спасителю, Который пришел в мир, и прикоснуться к реликвии, освященной прикосновением Новорожденного.

О поклонении волхвов, принесших дары - золото, ладан и смирну - Богомладенцу Христу, говорится в Евангелии от Матфея. Дары волхвов - это одна из немногих реликвий, связанная с земной жизнью Спасителя, сохранилась до сегодняшнего дня.

Согласно преданию, отраженными в письменных византийских источниках, Дары волхвов вместе со Своим честным ризой и поясом передала Ерусалимськии Церкви Сама Пресвятая Богородица. В Иерусалиме они находились до IV века, при императоре Восточной Римской империи Аркадия (395-408) были перенесены в столицу Византии - Константинополь.

В афонский монастырь св. Павла святыня была передана в 1470 году, после захвата Константинополя турками.

С 7 по 13 января святыня будет находиться в Храме Христа Спасителя в Москве, с 14 по семнадцатому Новодевичьем монастыре в Санкт-Петербурге, с 18 по 24 - в Доме Милосердия в Минске.