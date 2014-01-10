Константинопольский Патриарх сзывает совещание для подготовки Всеправославного Собора

Патриарх Константинопольский Варфоломей сзывает патриархов и митрополитов православного мира, чтобы продолжить подготовку к Всеправославному Собору в 2015 году, сообщает Религиозно-информационная служба Украины (РИСУ) со ссылкой на CWN.

Вселенский Патриарх предлагает провести такую встречу в Стамбуле в марте 2014 года.

Напомним, что подготовка Всеправославного Собора началась 50 лет тому назад. По мнению организаторов, он призван решить те проблемы в мировом православии, которые накопились на протяжении более чем тысячелетия. В частности, вопрос автокефалии, духовной опеки над диаспорой и прочее. Собор также должен засвидетельствовать единство всех православных поместных Церквей.

Патриарх Варфоломей ранее заявлял: «Вера жива, и Православие живет. Православие будет жить, и будет проведен Святой и Великий Собор, подготовка которого приближается к завершению». Однако, как известно, подготовка Собора натолкнулась на сопротивление Русской православной церкви. Острейшим вопросом в отношениях двух Патриархатов является концепция первенства в Православном мире.

Недавно Московская патриархия обнародовала документ «Позиция Московского Патриархата относительно вопроса первенства во Вселенской Церкви», в котором отстаивает позицию лишь почетного первенства Константинополя, как «первого среди равных» престолов в Православии. В ответ на сайте Константинопольского патриархата была обнародована статья митрополита Элпидофороса, в которой он раскритиковал позицию Москвы, назвав ее «только софистикой». Он также отметил, что Константинопольский патриархат является «первым без равных» престолом в Православном мире.