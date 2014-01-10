Донецкая епархия УПЦ займется созданием приходов в больницах области. Об этом говорится в Меморандуме о взаимопонимании и сотрудничестве между Донецкой облгосадминистрацией и Донецкой епархией, подписанном 8 января. Документ подписали архиепископ Горловский и Славянский Митрофан, Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион и заместитель губернатора Елена Петряева, сообщается на сайте облгосадминистрации.

Документ предполагает проведение совместной работы в сфере формирования здорового образа жизни, обеспечения поддержки и защиты института семьи, материнства и детства. Также стороны вместе будут противодействовать алкоголизму, наркомании, курению, вести профилактику ВИЧ/СПИДа и других заболеваний, укреплять морально-этические ценности профессионального медицинского сообщества.

Облгосадминистрация также будет обеспечивать реализацию права православных людей, которые находятся в учреждениях здравоохранения, на пастырскую опеку.

В свою очередь, представители Церкви будут готовить волонтеров, медицинских сестер милосердия для предоставления помощи в сфере охраны здоровья, а также содействовать в открытии хосписов и развитии паллиативной медицины.

Для выполнения конкретных мероприятий облгосадминистрация и епархия в дальнейшем будут заключать дополнительные договоры.

Рravmir.ru