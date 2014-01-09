В Киев привезли мощи Спиридона Тримифунтского

В Киев привезли частицу мощей святителя Спиридона Тримифунтского. До 1 февраля святыня будет находиться в храме апостола и евангелиста Луки (ул. Мануильского, 19).

Как сообщил настоятель храма протоиерей Ярослав Ящук, мощи святителя Спиридона были привезены из одесского Свято-Иверского монастыря по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Храм открыт ежедневно с 9.00 до 17.00.

Проезд: от станции метро «Лукьяновская» - трол. 6,18, авт. 31 до ост. ул. Багговутовская.

*** В царствование Константина Великого, в начале IV века, Спиридон был избран на ответственное епископское служение. Но даже став епископом он остался таким, как и раньше, сочетая архипастырство с неустанными делами милосердия.

Есть воспоминания о его участии в I Вселенском Соборе, когда он силой своей веры убеждал философов-ариан в правдивости учения о Троице. Сильнее всего ариан поразило чудо, когда Спиридон сжал в руке кирпич, и в это время из него вышли огонь и вода, а в руке осталась глина. «Так и в Троице - сказал тогда святитель - Три Лика, но Единое Божество».

Сохранились многочисленные рассказы о других чудесах, которые совершались по молитвам святого - это и дожди во время засухи, и многочисленные исцеления, и даже воскрешение умершего младенца.

Другая история рассказывает о гостеприимстве святителя. Однажды во время Великого поста к нему пришел путник, но в доме не было ни хлеба, ни даже муки - Спиридон во время поста ел не каждый день. Тогда святитель велел достать из кладовки засоленные мясо, сел за стол и, благословив трапезу, стал есть вместе с гостем. А когда тот возразил, что сейчас пост, Спиридон сказал - «Не следует отказываться, ведь для чистого - все чисто», выполняя, таким образом, заповедь о гостеприимстве.

Очень характерным для святителя был его обычай, часть урожая раздавать бедным, а часть - в долг всем нуждающимся. При этом Спиридон только показывал, где дверь сарая, а люди сами брали столько, сколько требовалось, возвращали тоже без контроля, сколько было в их силах.

Благодарная народная память пронесла образ милосердного святителя сквозь многие века, и в наши дни угодник Божий дарует людям свою молитвенную помощь.