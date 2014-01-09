110 тысяч человек посетили на Рождество московские храмы, монастыри и церкви

Около 110 тысяч человек посетили на Рождество 356 храмов, монастырей и церквей Москвы. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

В мероприятиях, проходивших в храме Христа Спасителя, приняли участие свыше 42 тысяч человек.

"Задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан московская полиция выполнила в полном объеме", - добавил представитель пресс-службы.

6 января и в ночь на 7 января в мероприятиях, посвященных празднованию Рождества Христова, приняли участие около 230 тысяч человек.