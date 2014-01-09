Патриарх Кирилл просит удочерить девочку, написавшую ему письмо

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к православным верующим с просьбой удочерить девочку Милу, написавшую ему письмо, в котором она рассказала о своей участи и о том, что хотела бы иметь родителей, сообщает РИА Новости.

Предстоятель Русской православной церкви в среду поздравил детей, приглашенных на патриаршую Рождественскую елку в Государственный Кремлевский дворец. Во время представления патриарх обратился к собравшимся в зале.

"Мы должны помнить, что чем больше мы делаем добра людям, тем больше добра возвращается нам, тем мы становимся счастливее. И я хотел бы призвать, в первую очередь наших православных людей, усыновлять сирот, не бояться этого. Никогда тот, кто усыновляет или удочеряет и кто отдает себя этим детям, не бывает несчастлив, он сторицей получает доброе", — сказал патриарх.

Предстоятель РПЦ пригласил Милу на патриаршую елку в Кремле, где впервые встретился с ней и поговорил. "Я сегодня в зал прошел с девочкой Милой, которая здесь сидит. Она тоже пока еще находится в детском доме, но я молюсь о том, чтобы появились папа и мама, которые бы взяли ее, и я очень надеюсь, что это произойдет", — сказал патриарх.

Он добавил, что "воспитание детей — это не потеха и не удовольствие, это всегда огромный труд". "А если мы берем того, у кого может быть какой-то недостаток, врожденный или приобретенный, даже иногда какая-то болезнь, мы делаем великое, святое дело Вкладывая в возрастание таких детей свою душу, мы становимся пастырями, мы становимся счастливыми, и встречная любовь окрашивает нашу жизнь в замечательные краски", — сказал патриарх Кирилл.