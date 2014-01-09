Очередь в храм Христа Спасителя к Дарам волхвов достигла в среду 20 тысяч человек

Очередь в храм Христа Спасителя к Дарам волхвов (реликвии времен земной жизни Иисуса Христа, впервые доставленной в канун Рождества в Москву с Афона) достигла в среду около 20 тысяч человек, средняя продолжительность нахождения в ней составит порядка 9 часов. Оргкомитет призывает паломников рассчитывать свои силы, прислушиваться к рекомендациям врачей и не использовать детей как "пропуск", потому что отдельной очереди для них нет.

"Мы просим всех здраво оценивать свои возможности, обязательно учитывать рекомендации медиков и не использовать детей как пропуск без очереди — отдельной очереди для детей формироваться не будет. Волонтеры и священнослужители Русской православной церкви оказывают помощь в очереди людям с ограниченными возможностями и матерям с грудными младенцами только в исключительных случаях", — сообщила РИА Новости глава пресс-службы оргкомитета принесения святыни Мария Коровина.

По ее словам, доступ в храм Христа Спасителя к ковчегу с Дарами волхвов осуществляется в порядке общей очереди, с 8.00 до 22.00 мск ежедневно по 13 января. Желающим приложиться к святыне необходимо проехать до станции метро "Фрунзенская", спуститься пешком до набережной Москвы-реки и занять место в очереди.

"Нужно рассчитывать собственные силы. Если человек готов простоять более 4 часов, то нужно идти и выдержать некое такое испытание воли и веры… Есть еще рекомендация одеваться теплее, чем обычно в такую погоду, потому что долгое ожидание при нулевых температурах — некоторый стресс для организма", — советует начальник отдела экстренной психологической помощи Московской службы психологической помощи населению Сергей Тиунов.

Оценивая обстановку в очереди, он отметил, что паломники относятся к друг другу "с чувством взаимоподдержки и взаимопонимания", звучат молитвы и песнопения — и "такой дух сплоченности и веры помогает людям перенести многочасовое ожидание". Все городские службы и священнослужители РПЦ работают оперативно, в штатном режиме.