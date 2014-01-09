Патриарх Кирилл: Для меня Украина — родная страна

«То, что происходит на Украине, очень ранит мое сердце, – подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл в своем Рождественском интервью телеканалу «Россия-1», – Для меня Украина — это родная страна, это родной народ, это мой народ и моя паства. И то, что я сейчас делаю, связано с моей внутренней духовной жизнью. Я молюсь за Украину, я молюсь за этот народ. Я понимаю, что существует угроза разделения нации, угроза очередного витка гражданской конфронтации.

Вообще то, что мы сейчас видим, — это революционная ситуация, а как страна, прошедшая через революции, мы должны были бы иметь некую прививку против такого способа решения политических задач. Ведь опыт показывает, что во время революции раскрепощаются страсти. Люди начинают говорить на таком языке, использовать такую методологию, при помощи которой невозможно решить ни одной задачи. Революция — это раскрепощение страстей. Это использование внутренней энергетики людей для решения конкретных задач, а обычно главной задачей революции является смена элит».

«И есть еще одна опасная сторона у революций: то, что идеи, которые провозглашаются, не являются на самом деле программой. Вот знаменитый лозунг «равенство, братство, свобода» — разве кто-то мог выступить против него во Франции, в революционном Париже? Да никто! Какой замечательный лозунг — он до сих пор висит на фронтоне каждой французской мэрии. Но мы знаем, что этот лозунг никогда не воплощался в жизнь, в том числе и во Французской Республике. А что произошло? После вспышки революционных настроений пришел якобинский терроризм, а затем диктатура Бонапарта.

В России тот же самый лозунг, та же самая энергетика — и те же самые жертвы на баррикадах, то же самое крушение человеческих судеб. И поэтому главное послание Церкви — это призыв к миру, к спокойствию, что и сделала наша Украинская православная церковь.

Другого языка быть не может. Церковь не может обращаться с политическими программами. И когда на баррикадах появляются священники, которые подзуживают народ, то это не церковное послание. Конечно, послание, обращенное к возбужденным людям, которое несет в себе идею примирения, может раздражать — «ну, что там они говорят, все время об одном и том же…» Но ведь это «одно и то же» и является спасительным словом Божиим.

«Мир Мой оставляю вам, мир Мой даю вам» (Ин. 14:27) «Если возможно, имейте мир между собой», — говорит апостол Павел. Значит, другого послания у Церкви быть не может. Вот и сегодня я тоже обращаюсь, если кто-то меня слышит на Украине. Нужно собраться, сосредоточиться. Это не значит, что я обращаюсь с призывом пересматривать свои политические точки зрения.

Церковь ведь никогда не связывала себя с каким-то конкретным геополитическим проектом. Если бы это было так, то не существовало бы Церкви. Церковь несет слово примирения, она обращается к душе человека. Она должна помочь людям в это трудное время собраться, сосредоточиться и, может быть, заложить основу для такого диалога, который помог бы разрешить проблемы, стоящие сегодня перед Украиной».

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