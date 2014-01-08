Митрополит Антоний удостоил сотрудников Киевских духовных школ богослужебных наград

8 января, во второй день Рождества Христова, ректор Киевской духовной академии и семинарии, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил Божественную литургию в академическом храме Рождества Пресвятой Богородицы.

Его Высокопреосвященству сослужили преподаватели и студенты Киевских духовных школ в священном сане.

За Литургией владыка ректор рукоположил во пресвитера студента III курса КДА иеродиакона Константина (Коваля).

На малом входе, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, в честь праздника Рождества Христова, 20-летия возрождения академического храма и за достойное прохождение церковно-административного послушания митрополит Антоний удостоил ряд сотрудников Киевских духовных школ богослужебных наград. Старший помощник ректора по воспитательной работе иеромонах Амвросий (Вайнагий) – возведен в сан архимандрита, заведующий заочным отделением КДАиС диакон Александр Кириленко – возведен в сан протодиакона, помощник ректора по воспитательной работе иеромонах Пимен (Воят) – награжден правом ношения креста с украшениями, заведующий медицинским кабинетом иеромонах Феодосий (Марченко) – правом ношения наперстного креста.

Митрополит Антоний обратился к прихожанам с архипастырским словом и поздравил с Рождественскими праздниками клириков, певчих и прихожан храма Рождества Пресвятой Богородицы.

В свою очередь представители прихожан во главе с благочинным храма протоиереем Константином Пилипчуком также поздравили владыку ректора с Рождеством Христовым и поблагодарили за опеку и помощь, которую он оказывает академическому приходу.

В завершение детские колективы пропели владыке ректору Рождественские колядки и многолетие.

КДАиС