Обряд освящения вод прошел в Греции

Обряд освящения вод прошел по всей Греции в праздник Крещения Господня (Богоявления).

Православная церковь Греции живет по новоюлианскому календарю, и в день, когда украинцы отмечают рождественский сочельник, греки празднуют Крещение Господне. Этот день в Греции является выходным. Кроме традиционного названия ”Богоявление”, по-гречески крещение также часто называют словом ”Фота” (”Огни”), сообщает РИА «Новости».

Считается, что в праздник Крещения освящаются все воды мира - реки, озера, моря. В этот день после службы в храме торжественный крестный ход направляется к морю, на берегу которого совершается молебен в память о крещении Христа в Иордане.

После молебна священник бросает в море крест, а смельчаки стараются достать крест. Победитель получает небольшой подарок и благословение. За соревнованием следят сотни жителей приморских городов. Температура воды в Эгейском море, по данным метеорологов, сейчас составляет 11 градусов.

Водосвятные молебны по традиции посещают и руководители страны. Премьер-министр Греции Антонис Самарас посетил церемонию освящения вод в порту Каламата на юго-западе Пелопоннеса. ”Я хочу пожелать, чтобы нам всегда светил свет веры во Христа и в наши ценности и принципы. Сегодня особенный день, который дает нам особую силу”, - обратился Самарас к собравшимся после церемонии.

Главные торжества прошли в порту Пирей, где за крестом ныряли десять боевых пловцов.