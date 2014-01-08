В Севастополе в храме на месте музея ЧФ РФ состоялось Рождественское богослужение

В Севастополе в восстанавливаемом в одном из залов Музея Черноморского флота храме Архистратига Михаила после длительного перерыва возрождена традиция рождественских богослужений для моряков корабельных соединений и береговых частей Черноморского флота России.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота России капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв. Храм восстанавливается на средства Министерства обороны России.

Справка УНИАН. Храм святого Архистратига Михаила сооружен в 1849 году по инициативе Главного командира Черноморского флота Михаила Петровича Лазарева как временная церковь на период строительства сооружаемого рядом Адмиралтейского собора Святителя Николая. Во время 1-й обороны Севастополя храм являлся главной гарнизонной церковью города. В ней отпевали адмиралов В.А. Корнилова, В.И. Истомина, П.С. Нахимова.

В 20-е годы прошлого века богослужение в церкви было прекращено, в здании находилась читальня, Дом санитарного просвещения, а с 1968 года - один из залов Музея Черноморского флота.