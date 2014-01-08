Рождественское шествие ”Алило” прошло в Тбилиси

Традиционное рождественское театрализированное шествие ”Алило” (”Аллилуйя”), насчитывающее 15-вековую историю прошло в Тбилиси. Об этом сообщает «Новости-Грузия».

По уже установившейся в последние годы традиции, шествие в 14.00 начлось на площади Революции роз, его участники прошли по проспекту Руставели, и далее через центр города, мимо Патриархии Грузии и Дворца президента, к кафедральному собору Пресвятой Троицы – Самеба.

Главными участниками массового шествия, в котором принимают участие тысячи человек, являются ”несущие благую весть” - в основном это дети, одетые в белые одежды с изображенными на ней красными крестами. Они песнопениями оповещают о рождении Христа.

Также в шествии участвуют представители духовенства, которые несут икону Рождения Христа, кресты и флаги. За ними следуют прихожане пешком и на арбах, запряженных быками. Среди участников театрализованного шествия - ангелы и пастухи, возвестившие о рождении Христа. Эти библейские персонажи - главные участники ”Алило”. Процессию завершает караван волхвов. Праздник получается шумным и зрелищным.

Участники шествия собирают подарки для неимущих. В этот день сотни горожан выходят на улицы и приносят свои дары.

Основной целью этого шествия является именно благотворительность – во время ”Алило” каждый желающий складывает на проезжающие повозки свои подношения - сладости, фрукты, игрушки, другие дары, которые затем раздаются детским домам, приютам для престарелых, больницам и нуждающимся.

Пожертвования приносят и представители правительства, парламента страны и городских властей.

Традиция ”Алило” берет начало в V-VI веках. После установления в Грузии советской власти в 1921 г. традиция на несколько десятков лет была забыта, но в начале 90-х годов по инициативе Католикоса-Патриарха Ильи Второго ”Алило” была вновь восстановлена.

С тех пор каждый год, в Рождество Христово, после окончания рождественской литургии, паства с различных церквей выходит на улицу и принимает участие в шествии ”Алило”.

Грузия приняла православие в четвертом веке. 84 процента сегодняшнего населения страны (в Грузии проживает около 4,5 млн человек) составляют православные христиане, 1,5 процента - католики, 9 процентов - мусульмане, остальные – приверженцы других верований.

