В Национальной опере Украины состоялась традиционная митрополичья елка «Рождественский вертеп-2014»

7 января, в день праздника Рождества Христова, в Национальной опере Украины состоялся детский благотворительный праздник «Рождественский вертеп-2014». Праздник посетили дети из детских домов и школ-интернатов Киева и Киевской области, сообщает пресс-служба УПЦ.

«Рождественский вертеп» - это традиционный рождественский детский праздник, который проходит под патронатом Предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и проводится уже одиннадцатый год подряд.

Организаторами праздника выступили Синодальный отдел УПЦ по работе с молодежью и Общество православной молодежи в честь прп. Нестора Летописца при поддержке народного депутата Украины Андрея Деркача.

От имени Блаженнейшего Владыки собравшихся поздравил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Также в мероприятии принял участие председатель Синодального отдела по работе с молодежью епископ Обуховский Иона.

На празднике гости услышали рождественские колядки в исполнении известных артистов и художественных коллективов Украины и получили сладкие подарки от Синодального молодежного отдела.