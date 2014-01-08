Патриарх Кирилл поздравил экипаж МКС с праздником Рождества Христова

7 января 2014 года, в праздник Рождества Христова, состоялся традиционный телефонный разговор Предстоятеля Русской православной церкви с экипажем Международной космической станции.

Святейший Патриарх Кирилл поздравил с праздником членов экипажа МКС — российских космонавтов Олега Котова, Сергея Рязанского и Михаила Тюрина.

В настоящее время на Международной космической станции несет вахту экипаж 38-й основной экспедиции: командир МКС-38 Олег Котов (Россия), бортинженеры МКС-38 Сергей Рязанский (Россия) и Майкл Хопкинс (США), бортинженер МКС-38, командир МКС-39 Коичи Ваката (Япония), бортинженеры МКС-38/МКС-39 Михаил Тюрин (Россия) и Рик Мастраккио (США).

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси