Патриарх Кирилл считает, что революционные настроения в Украине могут привести к диктатуре

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утверждает, что революционные настроения в Украине приведут к установлению диктатуры в стране, сообщает НБН.

По словам патриарха, основной задачей каждой революции является смена элит. Он считает, что идеи, провозглашаемые революцией, "не являются программой на самом деле". Священнослужитель напомнил о знаменитом лозунге революции "равенство, братство, свобода" во Франции, куда позже "пришел якобинский терроризм, а затем диктатура Бонапарта".

Патриарх Кирилл уверен, что на Евромайданах в Украине присутствует также энергетика. Он раскритиковал священников, которые на баррикадах "подзуживают народ": "Это не церковное послание. Церковь в любой ситуации должна служить миру и единству".

"Я понимаю, что существует угроза разделения нации, угроза очередного витка гражданской конфронтации. То, что мы сейчас видим, – это революционная ситуация", – заявил священник и добавил, что политические события в Украине несут в себе угрозу гражданской конфронтации и разделения нации, передает РБК-Украина.

"То, что происходит на Украине, очень ранит мое сердце. Для меня Украина это родная страна, это родной народ, это мой народ и моя паства. И то, что я сейчас делаю, связано с моей внутренней духовной жизнью. Я молюсь за Украину, я молюсь за этот народ", - сказал Патриарх Кирилл.

Он подчеркнул, что главное послание Церкви людям - это призыв к миру, к спокойствию и обратился к жителям Украины с призывом собраться и сосредоточиться.