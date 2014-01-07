Патриарх Кирилл встретился с делегацией афонского монастыря святого Павла

7 декабря 2014 года, по окончании великой вечерни в Храме Христа Спасителя, в Патриарших покоях кафедрального соборного храма г. Москвы состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с делегацией афонского монастыря святого Павла на Афоне.

Делегация, которую возглавляет настоятель обители архимандрит Парфений (Мурелатос), накануне доставила в Москву христианскую реликвию — Дары волхвов.

«Радуюсь, что именно в тот день, когда Святая Гора Афон и Русская Церковь прославляют родившегося Спасителя, Вы сегодня с нами. Вы предоставили величайшую радость нашему народу, привезя эти святыни», — сказал Святейший Патриарх, приветствуя архимандрита Парфения с братией.

«Уже сейчас тысячи людей стоят в очереди, чтобы приложиться к этим святыням, и это свидетельствует о живой вере людей», — продолжил Владыка.

По словам Его Святейшества, среди тех, кто стоит в очереди, чтобы приложиться к святыне, люди разного положения, как известные и обладающие властью, так и простые, что «свидетельствует о том, что по милости Божией и по молитвам новомучеников и исповедников земли нашей вера православная укрепляется».

«Сегодня, когда мы живем в условиях свободы, когда Церковь свободна делать то, что она считает нужным делать, мы постепенно возрождаем замечательную традицию, которая существовала в дореволюционное время — привозить святыни из таких мест, как Святая Земля, Афон или из других почитаемых мест во всем мире», — отметил Патриарх Кирилл.

Предстоятель РПЦ выразил благодарность Патриарху Константинопольскому Варфоломею, церковным властям Афона, архимандриту Парфению и братии монастыря св. Павла, а также светским организаторам за принесение в дни Рождества Христова Даров волхвов.

«Для братии, которая сопровождает святыню, это будет не самым легким временем, поэтому я желаю вам крепости душевных и телесных сил. Но я думаю, что вам тоже будет передаваться радость народа и сердечная теплота людей, которые будут прикасаться к святыне», — добавил Предстоятель Русской православной церкви.

В ответном слове архимандрит Парфений отметил, что братия монастыря переживает радостные чувства, находясь в России и наблюдая величайшее свидетельство глубокой веры и благочестия народа, поклоняющегося святыням. Настоятель обители поблагодарил Патриарха Кирилла за теплые слова и пригласил посетить монастырь святого Павла.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси