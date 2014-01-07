Киевские духовные школы поздравили наместника Киево-Печерской Лавры с Рождеством

7 января, после Божественной литургии и совместной трапезы, преподаватели и студенты Киевских духовных школ во главе с ректором митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием поздравили наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла с Рождеством Христовым.

Митрополит Антоний отметил особую роль монастыря в жизни Киевских духовных школ, ведь братия Лавры служит для будущих священников, которых готовит академия и семинария, примером истинного пастырского служения, в котором сегодня очень нуждается украинский народ. Владыка ректор пожелал митрополиту Павлу, чтобы Господь даровал ему здравие, чтобы еще долгие годы успешно управлять монастырем.

Владыка Павел поблагодарил Его Высокопреосвященство, отметив, что на его плечи выпало нелегкое бремя воспитание новых поколений служителей Церкви, и пожелал, чтобы Воплотившийся Господь даровал ему силы и здравие еще долго трудится на благо святой Православной Церкви. В честь Рождества митрополит Павел подарил владыке Антонию примикирий.

В завершение владыка наместник вручил преподавателям и студентам подарки.

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