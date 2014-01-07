Рождественское обращение Патриарха Кирилла к телезрителям

7 января, в праздник Рождества Христова, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к телезрителям.

Православная Церковь празднует Рождество Христово. Величие и торжественность этого праздника проистекают из факта Боговоплощения. Бог становится человеком, и это соединение Божественного и человеческого теперь нерасторжимо никогда.

В современном секулярном сознании образ Христа сильно мифологизирован и искажен. Он превратился в альтруиста, в носителя устаревшей морали, в лучшем случае — стал лишь духовным лидером христиан и только. Но мы никогда не согласимся с этим вытеснением из нашей современной культуры подлинного евангельского представления о Христе как Богочеловеке. Христос — это камертон человечности. Если мы утратим этот образец, нам нечем будет противостоять сильнейшим современным вызовам, обращенным, прежде всего, против традиционных и истинных представлений о человеке.

Всем нам сегодня крайне важно постоянно вглядываться в образ Христа, сверять с Ним свои мысли и поступки. Нам следует вдохновляться примером Его безграничной любви к людям, Его ревности в молитве и служении Небесному Отцу, Его скромности и кротости, Его нетерпимости ко греху и долготерпения ко грешникам, Его мужества в перенесении скорбей и тягот земной жизни, Его искренности и простоты в общении с другими, Его беспредельной жертвенности, которая проявлялась во всем. Бог приходит в этот мир не как могущественный и славный царь, чтобы Ему все служили и угождали, Он смиренно рождается в пещере для скота, чтобы послужить людям и отдать Свою жизнь ради их спасения.

Впервые в истории Бог сам засвидетельствовал всему миру, каким должен быть настоящий, истинный человек. И не только показал, но и дал всё необходимое для того, чтобы всякий уверовавший в Него смог стать таким же человеком. Таинство Крещения вводит нас в Церковь, общину веры и через святую Евхаристию приобщает Телу и Крови Спасителя, причащает нас Божественному естеству. Богослужение Церкви напоминает нам о том, что Христос совершил для нашего спасения, вдохновляет нас словом Божиим и примерами святых. Все это способно произвести глубинные перемены в каждом из нас.

Благодаря жизни во Христе, подражая Христу, человек уже здесь, на земле, вкушает начатки будущих вечных благ, живет в соответствии с тем духом любви Божией, которая будет господствовать в жизни будущей. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35), говорит нам Спаситель. И сегодня радость о рождении в мир Христа должна проявиться, в частности, в готовности отметить праздник конкретным добрым делом.

Рядом с нами всегда есть те, кому нужна наша помощь и поддержка — нашим родным и близким, может быть, тем, кто живет в соседнем доме, в подъезде, в квартире, особенно одиноким больным, лежащим в хосписах и госпиталях, унывающим, обремененным скорбями и житейскими невзгодами. Принесите им благую весть о Рождестве Христовом. Пусть ваша светлая улыбка, ваша радость о новорожденном Богомладенце растопит объятые холодом души.

Вспомним в наших молитвах и тех, кто пострадал в террористических актах в Волгограде и Пятигорске. Испросим у Господа здравия раненым, поддержки страждущим, упокоения душ усопших. Пусть стены отчуждения между людьми будут разрушены в этот замечательный день Христова Рождества, разрушены любовью ко Христу и силой вашей деятельной любви к ближнему.

С праздником, дорогие мои!

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси