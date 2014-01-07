На Рождество в Лавре устроили "битву хоров"

Сегодня в Киево-Печерской Лавре собрались тысячи прихожан, чтобы помолиться и отпраздновать Рождество, сообщает газета "Вести".

"Сегодня мы отмечаем радостный праздник, потому что сегодня Господь становится человеком, - обратился к собравшимся наместник Киево-Печерской Лавры, владыка Павел. - А это свидетельствует о том, что он нас любит, ждет и никогда не оставит, даже в такие тяжелые времена когда мы отошли от него – он нас не гнушается. Поэтому это радостный праздник, праздник любви.

Каждый христианин сегодня должен встречаться со своими близкими, друзьями, поздравлять с праздником, принимать друзей в своем доме и угощать их, но не терять разум. И главное – помогать тем людям, которые сегодня нуждаются в помощи".

Сам владыка Павел сегодняшнее рождественское утро начал с молитвы. Службу отслужил в Свято Успенском соборе. "Сейчас после службы у нас будет праздничная трапеза с братией. Потом мы будем друг друга поздравлять. А затем снова вечерняя служба, будем петь церковные гимны и славить Бога и молиться о мире", - сказал "Вестям" владыка Павел.

На территории Лавры сегодня состоялась настоящая "битва хоров". Десятки небольших коллективов пришли поздравить наместника Киево-Печерской Лавры владыку Павла, а также всю братию, живущую в монастыре. Тут и там звучали колядки. Пришли сюда и студенты КПИ. "Мы каждый год приходим в Лавру колядовать. Тут очень духовно, чувствуется праздник Рождества. Я уже шесть лет занимаюсь в хоре при КПИ. А вечером мы пойдем в общежитие, поедем по квартирам родных и знакомых, чтобы поколядовать", - рассказала будущий инженер Марина.

Поджидал владыку Павла и хор при духовной семинарии. "Мы занимаемся на специальный курсах при семинарии. Хотели бы спеть сразу несколько колядок, - "Ой новына, новына", "Ой высоко над полями", "Ой слышен дзвоник"… Но смотря сколько времени у нас будет. Хотя бы одну обязательно споем", - рассказала одна из женщин.

К корпусу, где проходили торжества, выстроилась огромная очередь из желающих спеть. Каждому артисту в подарок давали конфеты и иконки. А угощали яблоками, апельсинами, бананами, овощами, бутербродами и соками.

Ранее президент Виктор Янукович выступил с рождественским обращением к украинцам. "Уважаемые соотечественники! Искренне поздравляю вас с великим праздником - Рождеством Христовым! В этот день миру явился Спаситель и завещал всем нам братолюбие и согласие. Сегодня наша большая семья - Украинский народ - просит Бога, чтобы он укрепил нас в вере и единстве для построения счастливой и процветающей страны", - говорится в сообщении.