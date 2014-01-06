Священник Федор Конюхов преодолел сильнейший шторм в Тихом океане

Священник Федор Конюхов сообщил о том, что он преодолел сильнейший шторм в Тихом океане. Около десяти дней лодка «Тургояк» находилась в его эпицентре, а скорость ветра превышала пятьдесят километров в час. Путешественник собирается в одиночку пересечь Тихий океан на весельной лодке за двести дней. Начало пути - Чили, а конечный пункт — Австралия.

Вот уже полмесяца как я вышел из чилийского города Конкон курсом на Австралию. За кормой осталось 800 морских миль. Если вспомнить все что было за эти две недели в океане, на хорошую книгу хватит. Сморю на дисплей карт плоттера, Австралия даже не приблизилась ко мне, пока не могу предположить, сколько еще таких недель будет в океане.

Сегодня хороший день, погода благоприятствует, легкий ветер и уверенное волнение. Начинаю приводить лодку в порядок. Посушил одежду, наконец-то снял с себя непромокаемый костюм Musto и переоделся в шорты и футболку.

В таких длительных марафонах, как этот, важно заботиться не только о лодке, но и не забывать о себе. Необходимо заставлять себя пить достаточное количество воды и, хотя бы два раза в день, есть горячую пищу. Две недели был под стрессом, сильно похудел, пора выводить себя из этого состояния.

Сегодня использовал бортовой опреснитель и накачал себе пару бутылок пресной воды. Пришло время пополнить запасы пресной воды, а то я уже перешел на НЗ, а это делать нежелательно. У меня на борту опреснитель марки Schenker.

Он работает от бортовых аккумуляторов. Его производительность 30 литров в час. Я, конечно, час его не использую, мне достаточно и 15 минут. Опреснитель воды – это сердце лодки. Без него я не продержусь больше недели. На дождевую воду рассчитывать не приходится, даже если идет дождь, то это сопровождается шквалистым ветром, брызгами морской воды. Я подстраховался и взял на борт ручной опреснитель воды марки Katadyn Survivor 35, производительностью 4 литра в час.

Надеюсь, что он мне не понадобиться, но лучше иметь запасной вариант. На лодке «Тургояк» все продублировано. Запасной комплект весел, запасные уключины, запасное перо руля, дублирующие средства связи. И только лодка и я в единственном экземпляре, и нам нужно сохранить друг друга.

Поздравляю всех Православных христиан с Рождественским сочельником. Всем поклон. Фёдор Конюхов.

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