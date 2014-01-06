Дары волхвов будут доставлены в храм Христа Спасителя во время ночного богослужения

Священная реликвия Афона, Дары волхвов, будет впервые принесена к празднику Рождества Христова в пределы Русской православной церкви — в Россию, Украину и Белоруссию.

В храм Христа Спасителя святыню доставят из святогорского монастыря святого Павла к началу Рождественского богослужения в ночь с 6 на 7 января, сообщает РИА Новости.

Дары волхвов впервые в истории износятся на поклонение за пределы Греции. Как ожидается, их привезет в Россию сам 83-летний архимандрит Парфений (Мурелатос) — старейший игумен Святой Горы и один из наиболее почитаемых в греческом мире духовников, являющийся настоятелем обители святого Павла уже почти 40 лет.

До IV века Дары волхвов хранились в Иерусалиме, откуда впоследствии были перенесены в Константинополь и помещены в храме святой Софии. После падения Константинополя реликвия была передана на Афон, где пребывает до настоящего времени.

Золото сохранилось в виде 28 небольших подвесок различной формы, искусно украшенных орнаментом в технике филиграни. К каждой из этих золотых пластин на серебряной нити прикреплены бусины, состоящие из смеси ладана и смирны. Дары хранятся в десяти особых ковчегах в ризнице монастыря святого Павла. Для поклонения паломников отделяется только их часть.

Напоминаем, где и когда можно будет поклониться святыне:

• Москва, Храм Христа Спасителя, 7-13 января 2014 года (с 08:00 до 22:00)

• Санкт-Петербург, Воскресенский Новодевичий монастырь, 14-17 января 2014 года (14 января доступ верующих будет организован с 15:30 до 22:00, 15-16 января с 06:00 до 22:00, 17 января с 06:00 до 12:00)

• Минск, Дом Милосердия, 18-24 января 2014 года

• Киев, Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, 25-30 января 2014 года

Официальный сайт: честные-дары-волхвов.рф

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