На Рождество в Киево-Печерской лавре будет совершено 7 литургий
21:11, 06 января 2014Православие
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И прямая трансляция богослужений
На Рождество в Киево-Печерской лавре будет совершено 7 литургий и прямая трансляция богослужений.
Вечернее богослужение в понедельник, 6 января, состоится в таких храмах:
17.00 Успенский собор
23.00 Трапезная церковь
00.00 Храм "Живоносный Источник"
Киево-Печерская лавра
ВТОРНИК 07.01.2014 г. Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
1 ЛИТУРГИЯ 2.00 Храм "Живоносный Источник"
2 ЛИТУРГИЯ 3.00 Трапезный храм
3 ЛИТУРГИЯ 5.00 Дальние пещеры
4 ЛИТУРГИЯ 7.00 Храм "Всех скорбящих Радость"
5 ЛИТУРГИЯ 8.30 Успенский собор
6 ЛИТУРГИЯ 9.00 Храм прп. Сергия Радонежского
7 ЛИТУРГИЯ 9.15 Аннозачатиевский храм
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Прямая трансляция богослужений совершается на сайте Лавры
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