На Рождество в Киево-Печерской лавре будет совершено 7 литургий

И прямая трансляция богослужений

На Рождество в Киево-Печерской лавре будет совершено 7 литургий и прямая трансляция богослужений. Вечернее богослужение в понедельник, 6 января, состоится в таких храмах: 17.00 Успенский собор 23.00 Трапезная церковь 00.00 Храм "Живоносный Источник" Киево-Печерская лавра ВТОРНИК 07.01.2014 г. Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 1 ЛИТУРГИЯ 2.00 Храм "Живоносный Источник" 2 ЛИТУРГИЯ 3.00 Трапезный храм 3 ЛИТУРГИЯ 5.00 Дальние пещеры 4 ЛИТУРГИЯ 7.00 Храм "Всех скорбящих Радость" 5 ЛИТУРГИЯ 8.30 Успенский собор 6 ЛИТУРГИЯ 9.00 Храм прп. Сергия Радонежского 7 ЛИТУРГИЯ 9.15 Аннозачатиевский храм *** Прямая трансляция богослужений совершается на сайте Лавры Оrthodoxy.org.ua

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