На Рождество в Киево-Печерской лавре будет совершено 7 литургий

21:11, 06 января 2014
Православие
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И прямая трансляция богослужений

На Рождество в Киево-Печерской лавре будет совершено 7 литургий и прямая трансляция богослужений.

Вечернее богослужение в понедельник, 6 января, состоится в таких храмах:

17.00 Успенский собор

23.00 Трапезная церковь

00.00 Храм "Живоносный Источник"

Киево-Печерская лавра

ВТОРНИК 07.01.2014 г. Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

1 ЛИТУРГИЯ 2.00 Храм "Живоносный Источник"

2 ЛИТУРГИЯ 3.00 Трапезный храм

3 ЛИТУРГИЯ 5.00 Дальние пещеры

4 ЛИТУРГИЯ 7.00 Храм "Всех скорбящих Радость"

5 ЛИТУРГИЯ 8.30 Успенский собор

6 ЛИТУРГИЯ 9.00 Храм прп. Сергия Радонежского

7 ЛИТУРГИЯ 9.15 Аннозачатиевский храм

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Прямая трансляция богослужений совершается на сайте Лавры

Оrthodoxy.org.ua

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