На телеканале «Россия» выйдет в эфир Рождественское интервью Патриарха Кирилла

7 января 2014 года на телеканале «Россия» состоится показ Рождественского интервью Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Предстоятель Русской православной церкви ответит на вопросы журналиста и телеведущего, генерального директора российского международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.

На канале «Россия-1» интервью выйдет в эфир в 11.10, после утренней программы «Вести», на канале «Россия-24» в 13.00 и в 21.00.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси