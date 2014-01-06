На телеканале «Россия» выйдет в эфир Рождественское интервью Патриарха Кирилла
20:37, 06 января 2014Православие
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7 января 2014 года на телеканале «Россия» состоится показ Рождественского интервью Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Предстоятель Русской православной церкви ответит на вопросы журналиста и телеведущего, генерального директора российского международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.
На канале «Россия-1» интервью выйдет в эфир в 11.10, после утренней программы «Вести», на канале «Россия-24» в 13.00 и в 21.00.
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