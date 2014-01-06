В праздник Рождества Христова пройдет прямая трансляция Патриаршего богослужения

В ночь с 6 на 7 января 2014 года, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Прямая трансляция из Храма Христа Спасителя будет осуществляться на официальном сайте Русской православной церкви Патриархия.ru.

Рождественское Патриаршее богослужение будет транслироваться в прямом эфире также на телеканалах «Первый», «Россия-1» и «Спас». Трансляция на телеканале «Спас» будет сопровождаться сурдопереводом комментария.