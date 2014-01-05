Рождественское послание Предстоятеля УПЦ

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ

ПРЕОСВЯЩЕННЫЕ АРХИПАСТЫРИ,

ЧЕСТНОЕ ПРЕСВИТЕРСТВО, ВО ХРИСТЕ ДИАКОНСТВО,

БОГОЛЮБИВЫЙ МОНАШЕСКИЙ ЧИН,

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

«Христос рождается — славьте! Христос с небес — встречайте!» — торжествуя, призывает нас ныне Святая Церковь открыть свои сердца, дабы Христос Бог вошел в нашу жизнь и наполнил ее смыслом, миром и радостью. Бог рождается по плоти в этот мир, чтобы исцелить человеческую природу от греха, освободить нас от власти диавола и вернуть нам потерянный рай. И что важнее всего, Своим Рождеством Бог освящает человеческое естество и дарует нам возможность причастия иной, Божественной жизни. «Чудо (Рождества), — говорит святитель Иоанн Златоуст, — изумляет меня. Ветхий днями (Дан. 7: 9) сделался Младенцем; восседающий на престоле высоком и превознесенном (Ис. 6: 1) полагается в яслях; неосязаемый, простой, несложный и бестелесный осязается человеческими руками; расторгающий узы греха повивается пеленами, — потому что Он так хочет. Он хочет бесчестие обратить в честь, бесславие облечь славою, в пределах унижения показать образ добродетели. Поэтому Он принимает мое тело, чтобы я вместил Его…» (Слово на Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа).

Пришествие в мир Христа Спасителя знаменует начало новой эры не только в летосчислении. Начинается новая историческая эпоха — Бог заключает с человечеством Новый Завет, который основан на новых отношениях, на принципах любви и даре благодати.

Светлый и радостный праздник Рождества Христова — напоминание нам, что мы, христиане, призваны к тому, чтобы, пламенея любовью, согревать этот мир, хотя бы в той небольшой части, где поставил нас Господь Бог. Оглянитесь вокруг, будьте внимательны к тем, кого в их нужде сегодня посылает к нам Христос. И пусть каждый на своем месте честно и ответственно, по-христиански делает то, что призван делать, дабы люди, видя наши добрые дела, прославляли Отца нашего, Который на небесах (см.: Мф. 5: 16).

Мы живем в то время, о котором Спаситель сказал: и по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь (Мф. 24: 12). Как в ту Рождественскую ночь, 2013 лет назад, весть о Рождении Царя и Бога разделила человечество, так и сегодня: одни, ведомые Ангелами и Вифлеемской звездой, приклонив свои колени и сердца, воспевают хвалу Рожденному Господу и Спасителю нашему и приносят Ему свои дары; другие — по неведению — не принимают Его в свои жилища; а иные, злобствуя, ищут Его смерти. И сегодня, как и тогда, Христос Бог в одних находит Свою славу и благоволение, другие не хотят знать Его, а есть и такие, которые своими грехами изгоняют Христа из своей жизни.

Мы с благодарностью Богу оглядываемся на прошедший 2013 год и с молитвой и надеждой смотрим в грядущий 2014-й. Милостивый Господь судил нам жить в очень ответственное время. С какой болью в прошлом столетии видели мы и наши верующие отцы, как закрывались и разрушались храмы, детей не пускали на богослужения, запрещали им молиться. Наше же время благодатно для возрождения веры, восстановления и строительства храмов. Это нас радует и вселяет надежду на доброе, христианское будущее нашего народа.

Однако мы с тревогой смотрим на те вызовы, которые ставит перед нами нынешний мир с его «либеральными» ценностями, на те его соблазны, которые направлены, в первую очередь, на наших детей и молодежь. Агрессивная пропаганда всякого рода развлечений и увеселений, нравственной распущенности, вседозволенности — это тлетворный дух века сего, от которого предостерегает нас апос­тол Павел (см.: Рим. 12: 2). Этот дух разрушает все доброе в душах молодежи, делает их закрытыми для действия благодати Божией, лишает их возможности войти в жизнь вечную. Мы призываем священство, родителей, православных христиан всеми силами защищать наших детей от этих бед, а также и в своей жизни не сообразовываться с духом времени (см.: Рим. 12: 2), а дерзновенно являть христианские подвиги самоотречения, ревности по Боге, милосердия и любви.

В прошедшем году мы с благодарностью Господу праздновали юбилей 1025-летия Крещения Киевской Руси. Юбилейные торжества еще раз засвидетельствовали духовное единство Украинской Православной Церкви с семьей Поместных Православных Церквей, Предстоятели и представители которых приехали в Украину, чтобы разделить нашу радость. Участие в праздновании глав и правительственных делегаций братских православных держав является свидетельством высокого авторитета православной Украины на международной арене.

В конце года нас посетила великая святыня со Святой Горы Афон — десница великомученика Георгия Победоносца. Многотысячные крестные ходы со святыми мощами мученика по Украине и пребывание этой вселенской святыни во многих епархиях нашей Церкви подняли дух и засвидетельствовали любовь нашего народа к Богу и Его святым.

Всех вас, Преосвященные архипастыри, пастыри, честное монашество, возлюб­ленные чада церковные в Отечестве нашем и в рассеянии, и тех, кто пока находится вне ограды Матери Церкви, а также детей и молодежь, пожилых людей, немощствующих, нуждающихся и одиноких, ближних и дальних, поздравляю с радостным праздником Рождества Христова.

Пусть этот светлый праздник наполнит радостью наши души и подвигнет нас на дела веры и любви, возводя наши умы и сердца к Небу. Ибо оттуда слышится радостное ангельское пение: ныне родился вам Спаситель, Который есть Христос Господь (Лк. 2: 11).

+Владимир, Митрополит Киевский и всея Украины,

Предстоятель Украинской Православной Церкви

Рождество Христово

2014 г.

г. Киев