Приходская община должна созидаться в процессе строительства новых храмов

3 января, по окончании Литургии в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, состоялась братская трапеза, за которой к собравшимся обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Москва — столица нашего Отечества, Первопрестольный град всея Руси. От того, что и как происходит в Москве, зависит жизнь наших городов и вообще всей Руси, не только Российской Федерации», — заявил, в частности, Святейший Владыка, отметив, что за последние годы в Москве появилось почти 80 новых приходов. «Но часть из этих приходов только-только встает на ноги», — добавил Святейший Патриарх.

«Пускай вы будете служить в маленьком неустроенном помещении, иногда это просто бытовки и вагончики — не имеет никакого значения: благодать Божия одинаково действует и в Успенском соборе, и в строительном вагончике, если там совершается святая Евхаристия», — сказал Предстоятель Русской Православной Церкви.

В то же время, по словам Его Святейшества, на приходе должны не только совершаться службы, но и развиваться все формы приходского служения.

«Приходская община должна созидаться именно в процессе строительства храмов, — подчеркнул Святейший Патриарх. — По "Программе-200" мы будем и дальше вначале развивать приход, создавать приходскую жизнь и одновременно строить храмы».

Обращаясь к сослужившим Его Святейшеству за Литургией в Успенском соборе и присутствующим на трапезе членам Епархиального совета г. Москвы, Святейший Патриарх Кирилл отметил, что развитие приходской жизни строящихся в столице храмов должно стать первоочередной задачей Епархиального совета.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси