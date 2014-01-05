Сербский патриарх Ириней: Над христианами Ближнего Востока осуществляется геноцид

В Рождественском послании Сербской Православной Церкви, которое 3 января произнес Святейший Патриарх Ириней, особое внимание уделено страданиям христиан на Ближнем Востоке.

«Сегодня, – говорится в послании, – мы молитвенно вспоминаем наших братьев по страданию и мученичеству в Сирии, Египте, Ираке и других странах Ближнего Востока, над которыми на глазах всего мира осуществляется духовный и биологический геноцид. Это наши братья, от которых и через которых мы получили духовную культуру и цивилизацию. В это Рождество тысячи изгнанных людей страдают и плачут по потерянным детям, родителям, сродникам и друзьям. Тысячи живут без крова над головой, замерзают в необорудованных убежищах и палатках. Десятки и сотни их храмов и монастырей опустошены, сожжены и разрушены.

Митрополиты и монахини, похищены и находятся в рабстве, трепещут в неизвестности, когда они будут ликвидированы. И все это они претерпевают за имя Иисусово, Которое они любят и исповедуют. Трагическая картина положения наших братьев с Ближнего Востока лучше всего свидетельствует как страшно и ужасно, когда ненависть заменяет любовь и веру. Страшно не падение, а закоснение в падении, прелести, заблуждении, что и венчается такой ненавистью к Истинному Богу и Его рабам».

pravoslavie.ru