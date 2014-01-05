Митрополит Павел совершил первую Литургию на белорусской земле

5 января 2014 года, в неделю 28-ю по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец, Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Минский и Слуцкий Павел возглавил Божественную литургию в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе.

За Литургией Митрополит Минский и Слуцкий Павел вознес молитвы о здравии почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита Филарета, который по болезни не смог находиться в храме.

Проповедь на евангельское чтение недели пред Рождеством Христовым (Мф. 1: 1-25) произнес клирик Свято-Духова собора протоиерей Сергий Гордун.

Управляющий делами БПЦ архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий огласил послание почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита Филарета к Митрополиту Павлу.

«35 лет служения на белорусской земле прошли для меня под знамением слов Вашего, Владыка, святого покровителя — апостола Павла: для всех быть всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых (см. 1 Кор. 9: 22). Надеюсь, что эта традиция продолжится. Пока Бог дает мне силы, я буду молиться, чтобы Православие на Белой Руси процветало и чтобы Господь хранил родной мне белорусский народ», — говорится в послании.

После Божественной литургии состоялась встреча Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита Минского и Слуцкого Павла с епископатом Белорусской православной церкви.

В ходе беседы преосвященные владыки рассказали Предстоятелю Белорусской православной церкви о состоянии церковной жизни в епархиях Белорусского Экзархата и обсудили с ним вопросы подготовки к предстоящему празднику Рождества Христова.

Пресс-служба Минской епархии