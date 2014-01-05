Наместник Киево-Печерской лавры ознакомился с экспозицией ювелирного Дома «Лобортас»

По приглашению основателя, генерального и творческого директора Классического ювелирного Дома Игоря Юрьевича Лобортаса, наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел посетил салон шедевров мирового ювелирного искусства, созданных вручную лучшими украинскими ювелирами.

Ознакомившись с экспозицией, представленной всеми направлениями, которыми богато на сегодняшний день ювелирное искусство, Владыка дал высокую оценку художественным ювелирным изделиям и, в частности, православным украшениям и церковной утвари.

Классический ювелирный Дом «Лобортас», на высоком уровне презентующий украинское ювелирное искусство в мире, уже не первый год работает над созданием шедевров ювелирного искусства церковного назначения.

В 2008 году, по благословению Предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины Владимира, ювелирным домом «Лобортас» впервые в истории была создана лампада для транспортировки Благодатного Огня, которая от Пасхи к Пасхе препровождает великую христианскую святыню в Киево-Печерскую лавру.

Lavra.ua