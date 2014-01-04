В Киеве состоялся монашеский постриг насельниц Cтавропигийного женского монастыря

3 января, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр совершил монашеский постриг насельниц Cтавропигийного женского монастыря в честь Афонской иконы Божией Матери (ур. Кипячее, с. Чоповичи, Малинского р-на, Житомирской обл.). Постриг состоялся в столичном храме во имя святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

По благословению Священноархимадрита обители - Блаженнейшего Митрополита Владимира, монашеский постриг приняли 10 инокинь. До принятия пострига, все они несли послушание сестер милосердия в сестричестве в честь преподобных мучениц Елизаветы и инокини Варвары при Свято-Михайловском храме.

На постриге присутствовали настоятельница монастыря игуменья Екатерина (Смычок) и духовник обители протоиерей Роман Барановский.

Приветствуя новопостриженных, владыка Александр пожелал Божьей помощи и благодати на выбранном пути.

4 января монахини причастились Святых Христовых Таин за Божественной литургией, которую возглавил митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр в Свято-Михайловском храме.

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